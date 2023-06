Pobili kolegę i splądrowali mieszkanie. Nie zdążyli wyjść z domu. "Było już za poźno, aby to cofnąć"

Na ławie oskarżonych zasiedli 24-latkowie: Marcin H., Macieja L. i Przemysław C. Mężczyźni 9 lutego 2023 roku we wsi Lwowiany pod Głubczycami uderzyli kijem bejsbolowym swojego kolegę, grozili mu nożem, a po wszystkim obrabowali mieszkanie.

- Przyznaję się do winy – stwierdził na początku rozprawy Marcin H., następnie wyjaśnił, jak doszło do tego z darzenia.

- Bruno oskarżył mnie o to, że ukradłem mu laser. Nie zrobiłem tego, a śledztwo umorzono. Napisałem do niego, że chce z nim o tym porozmawiać i to wyjaśnić. Mieliśmy jeszcze kilka innych spraw do wyjaśnienia, w tym sprawę mojej byłej dziewczyny, dlatego kupiłem alkohol i pojechałem do niego do domu – tłumaczył oskarżony.