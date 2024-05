52-metrowy wysięgnik z Protei w Kluczborku najpierw był transportowany drogami Opolszczyzny. Dotarł już do Hiszpanii

- Pamiętacie wyjazd naszego wysięgnika do żurawia o długości 52 metrów z fabryki w Kluczborku? Obecnie wszystkie części do tego żurawia zostały przetransportowane i zamontowane w Hiszpanii na stacji - informuje kluczborska firma Protea. - W kolejnym etapie cała konstrukcja trafi do swojego końcowego miejsca pracy u wybrzeży Niemiec. „Żurawik" robi wrażenie, nieprawdaż?