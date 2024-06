W Opolu powstaje nowe centrum handlowe. Market sieci Lidl jest już gotowy, obok budowany jest park handlowo-usługowy

Lidl i park handlowy powstają w Opolu

Robotnicy zakończyli również budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych (od marketu do skrzyżowania z ul. Kępską), powstała droga dojazdowa do sklepu oraz dodatkowy pas ruchu na ul. Budowlanych ułatwiający wyjazd z parkingu. Wygląda na to, że otwarcie nowego dyskontu nastąpi już niebawem.