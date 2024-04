63-latka szmuglowała narkotyki do więzień, w których siedział jej syn. Nasączała nimi znaczki pocztowe

- To bardzo niebezpieczne dopalacze pod nazwą „ADB-Butinaca”. Dodatkowe podejrzenia śledczych wzbudził sposób ich przechowywania. Nasączone nimi były znaczki pocztowe oraz substancje o właściwościach klejących - informuje sierżant sztabowa Marta Białek z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych przez kryminalnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu środków odurzających to około 350 tys. złotych. Sąd Rejonowy w Opolu aresztował obu mężczyzn na 3 miesiące.…

Całość postępowania przejęli policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz śledczy z Prokuratury Okręgowej w Opolu. Trop prowadził do zakładów karnych. Zajmujący się tą sprawą funkcjonariusze podejrzewali, że seniorka mogła być pierwszym ogniwem w procederze rozprowadzania środków odurzających wśród osadzonych. Kryminalni powiązali ze sobą kilka prowadzonych spraw zarówno na Opolszczyźnie jak i Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze Służby Więziennej zabezpieczali tam takie same znaczki nasączone dopalaczami.