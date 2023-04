84 tys. ton węgla trafiło na Opolszczyznę w ramach rządowego programu. Wzięły w nim udział wszystkie gminy w województwie

Gdyby to przeliczyć na liczbę odbiorców, to węgiel ten trafił do ok. 127 tysięcy gospodarstw domowych w województwie opolskim.

- 84 tysiące ton węgla, to jest 1527 wagonów (każdy wagon ma 55 ton). Jeżeli weźmiemy pod uwagę długość jednej węglarki, to byłby to jeden skład pociągowy długości 21 km. Gdyby czoło pociągu dotarło do Opola, to ostatni wagon byłby jeszcze za Krapkowicami – wyliczał wojewoda. - Jeżeli byśmy to przeliczyli na ciężarówki, których średni tonaż załadunkowy wynosi ok. 25 ton, byłoby to 3360 ciężarówek. A więc długość ciężarówek jadących do Opola wynosiłaby 53 km. to tyle ile na przykład odległość między Opolem a Nysą. To pokazuje skalę, z jaką przyszło się mierzyć rządowi i wojewodom, a poprzez nich pełnomocnikom ds. zaopatrzenia w paliwo stałe. Nie można tu też nie wspomnieć o ogromnej roli samorządów terytorialnych.