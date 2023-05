9 najpopularniejszych krajów na wakacje 2023. Które kierunki Polacy wprost kochają? Na liście są niespodzianki

Polacy rezerwują wakacje z dużym wyprzedzeniem. Gdzie wybieramy się na wypoczynek w tym roku?

Wzrost cen i inflacja zmusiły Polaków do wcześniejszego zaplanowania wakacji 2023. Coraz częściej rezerwujemy wyjazdy nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – już niemal każdy turysta wie, że na atrakcyjne oferty last minute w tym sezonie raczej nie ma co liczyć.

Wcześniejsze rezerwacje pozwoliły ekspertom z platformy eSky.pl, specjalizującej się w organizacji urlopów i wakacji (oferty łączone przelot + hotel, ale poza biurami podróży) dokonać analizy preferencji wakacyjnych Polaków na lato 2023. Policzono zapytania, wprowadzane przez klientów do wyszukiwarki kierunków, i na ich podstawie stworzono listę krajów, które budzą największe zainteresowanie polskich turystów w nadchodzącym sezonie wakacyjnym.

Gdzie Polacy planują wypoczywać w nadchodzące wakacje? Które kierunki podbiły nasze serca? Przekonajmy się.