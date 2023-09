Aleksandra Wyrwa to pierwsza strażaczka w komendzie w Kluczborku, która służy w podziale bojowym. Za nią pierwsze akcje strażackie

Środa (6 września) była pierwszym dniem służby młodszej aspirant Aleksandry Wyrwy w podziale bojowym w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Kluczborku.

Bilans pierwszego dnia służby w zawodowej straży to dwie akcje: usuwanie gniazda szerszeni w budynku warsztatów szkolnych w Kluczborku i wyjazd do fałszywego alarmu (zgłoszonego w dobrej wierze) do mieszkania na ulicy Podwale.

20-letnia strażaczka nie miała żadnej taryfy ulgowej. Na koszu strażackim wjechała na dach budynku szkolnego, żeby usunąć gniazdo wielkich szerszeni.