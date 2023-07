Amerykanka zachwycona Polską. Podała 5 powodów, dla których warto spędzić u nas wakacje. Co tak jej się spodobało?

Polska jest coraz częściej chwalona za granicą i polecana na wakacje przez specjalistów z branży turystycznej z całego świata. O naszym kraju dobrze piszą nawet po drugiej stronie Atlantyku. Ostatnio na popularnym amerykańskim portalu turystycznym pojawił się ciekawy artykuł, zachwalający Polskę jako idealny kraj do podróżowania. Powody mogą was zaskoczyć. Przekonajcie się, dlaczego warto odwiedzić Polskę zdaniem Amerykanów.

Amerykanie coraz bardziej zakochani w Polsce. Czemu chcą odwiedzać nasz kraj?

Travel Off Path to popularny amerykański portal internetowy, poświęcony podróżom i turystyce. Jego redaktorzy często polecają swoim czytelnikom najlepsze miejsca do zwiedzania i wypoczynku, położone na całym świecie. Coraz częściej na łamach portalu pojawiają się wzmianki o Polsce. Mamy powody do zadowolenia – Amerykanie piszą i czytają o Polsce niemal wyłącznie pozytywne rzeczy. Polska robi się coraz bardziej znana wśród zagranicznych turystów i podróżników. Obcokrajowcy dostrzegają w naszym kraju zalety, o jakich sami moglibyśmy nie pomyśleć. Poznajcie 5 powodów, dla których warto odwiedzić Polskę zdaniem amerykańskiej podróżniczki. krystian dobuszyński/polska press, zdjęcie ilustracyjne Wiele publikowanych w Internecie relacji cudzoziemców z wycieczek do Polski przedstawia nasz kraj w bardzo ciekawy sposób. Czasem ich autorzy dostrzegają w Polsce zalety, o jakich sami Polacy mogliby nie pomyśleć.

Tak jest w przypadku najnowszego artykułu o Polsce, opublikowanego na Travel Off Path. Przekonajcie się, dlaczego jego autorka poleca Polskę na wakacje dla Amerykanek.

Polska idealnym krajem na wakacje dla kobiet

W ostatnich dniach dziennikarka Marci Rivera opublikowała na Travel Off Path własne spostrzeżenia na temat Polski i polskiej turystyki. Nie ograniczyła się jednak do banałów o tym, że warto odwiedzić Wawel i Wieliczkę. Zamiast tego uznała, że Polska jest świetnym krajem dla kobiet podróżujących w pojedynkę. Podróżowanie solo stało się popularne w czasie pandemii COVID-19. Według najnowszych badań, trend wcale nie stracił na sile i coraz więcej osób decyduje się zwiedzać świat samodzielnie. Jeśli chodzi o kobiety, nie są to wcale wyłącznie młode osoby przed studiami lub po zakończeniu związku. Te stereotypy przestają mieć rację bytu, a na samotne podróże po świecie decyduje się coraz więcej kobiet starszych, zamężnych i w związkach.

Dlaczego Polska miałaby być dobrym miejscem dla samotnych turystek z Ameryki? Marci Rivera podała 5 powodów.

Wakacje w Polsce są tanie

Jako pierwszy powód, dla którego samotne turystyki powinny koniecznie odwiedzić Polskę, Marci Rivera podaje atrakcyjne ceny i niskie koszty wakacji. Choć dla nas ceny noclegów i posiłków w okresie wakacyjnym w popularnych kurortach nad Bałtykiem lub w górach mogą wydawać się bardzo wysokie, cudzoziemcy, którzy zarabiają w innych walutach, nadal postrzegają Polskę jako kraj tani do życia i zwiedzania. Według Marci Rivery, w Polsce niskie są ceny zarówno noclegów, jak i posiłków w restauracjach. Dzięki temu turyści nie są zmuszeni do zatrzymywania się w podejrzanych hotelach w szemranych dzielnicach do obrzeżach miasta.

Polska jest bezpieczna

Rivera wskazuje, że według najnowszego Indeksu Globalnego Pokoju Polska zajmuje 24. pozycję pod względem bezpieczeństwa i stabilności. Analizowanych krajów jest aż 163, więc nasz wynik jest wysoki i nic dziwnego, że zachęca podróżnych, zwłaszcza podróżujące samotnie kobiety, do odwiedzania Polski.

W swoim artykule Rivera podkreśla, że poziom przestępczości i przemocy jest w Polsce niski, a jedynym problemem mogą być kieszonkowcy i oszuści w dużych miastach.

Po Polsce łatwo się przemieszczać

Dla cudzoziemców często dużą trudność stanowi przemieszczanie się po kraju i konkretnym mieście. Rozkłady jazdy środków transportu publicznego nie zawsze są jasne dla samych Polaków, a cóż dopiero dla osób nie znających języka polskiego. Marci Rivera twierdzi jednak, że główne polskie miasta, jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, mają czytelne plany i łatwo jest dotrzeć do najważniejszych atrakcji nawet na własnych nogach, bez konieczności korzystania z autobusów czy tramwajów. Do tego wszędzie można skorzystać z Ubera.

Jeśli chodzi o komunikację między miastami, Rivera pisze, że polskie pociągi są czyste i bezpieczne, a do tego zapewniają dobre wifi i dość łatwo jest kupić bilet online.

Dojazd do Polski z zagranicy także nie stanowi większego problemu. Przyjeżdżają do nas pociągi choćby z Niemiec i Czech, są też połączenia lotnicze z głównymi krajami świata, nawet bezpośrednie z odległymi USA.

Polska jest przyjazna podróżującym solo

Marci Rivera uważa, że Polska jest krajem bardzo przyjaznym samotnym turystkom. Nie budzą tu one większego zdziwienia i nikt nie patrzy z ciekawością np. na kobietę jedzącą samotnie posiłek w restauracji. Jednocześnie w Polsce można łatwo znaleźć wycieczki grupowe z przewodnikami, zarówno w formie spacerów po miastach jak i kilkudniowych wycieczek po regionach. To świetne rozwiązanie dla samotnych turystek, które chciałyby pozwiedzać wspólnie z innymi ciekawskimi i może zawrzeć nowe przyjaźnie w czasie swoich wakacji solo.

Polska jest niedoceniana

Rivera podsumowuje swoje refleksje twierdzeniem, że Polska jednocześnie przeżywa boom turystyczny i jest niedoceniana na Zachodzie. Nasz kraj może zachwycić gości swoją historią, krajobrazami, pysznym jedzeniem i miastami pięknymi jak z pocztówki. Nie jest jednak tak popularnym kierunkiem na wakacje dla Amerykanów, jak np. plaże Grecji czy winnice we Francji.

Ma to swoje dobre strony. W Polsce tłumy turystów nie są jeszcze dużym problemem, a samotna podróżniczka może zwiedzać w spokoju, bez konieczności stania w długich kolejkach do atrakcji turystycznych czy restauracji i bez nieustannego obijania się łokciami o innych, jak to ma miejsce w bardziej popularnych turystycznych krajach Europy.