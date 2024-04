„Nie mamy leków, kończą nam się pieniądze”. Turyści utknęli na lotnisku w Dubaju, więc zaalarmowali opolską policję

Potężna ulewa i burze z gradem przetoczyły się przez Dubaj we wtorek (16 kwietnia). Skutkiem tego była powódź błyskawiczna, a ulice największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zamieniły się w rwące rzeki. Sparaliżowany został również ruch na międzynarodowym lotnisku.

Alarmujący mail do opolskich policjantów dotarł w piątek (19 kwietnia) nad ranem. Jego autor pisał, że grupa 90 osób z Opola i Poznania koczuje na lotnisku w Dubaju. „Prosimy o pomoc, tu nami nikt się nie zajmuje, jesteśmy bez leków, ludziom kończą się pieniądze, butelka wody kosztuje w przeliczeniu 18 zł. Biura Rainbow i Itaka kompletnie się nami nie zajmują, odstawili na lotnisko. (…) Prosimy, zabierzcie nas stąd” – czytamy w mailu.

Autor dodał, że podróżni mają problem, by skontaktować się ze światem, bo informacje wysyłane za pomocą sieci wi-fi nie docierają do adresatów. Jedyną możliwość kontaktu dawało korzystanie z transmisji danych w telefonie, co wiązało się z sporymi kosztami.