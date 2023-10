Asia Kalitan chce wrócić do Mediolanu. 21-letnia modelka z Kluczborka była już na kontrakcie w światowej stolicy mody [ZDJĘCIA]

- A teraz pracuję w Warszawie, żeby częściej móc przyjeżdżać do Kluczborka. Stęskniłam się za ukochaną mamą. Najbardziej zależy mi na zdrowiu moich najbliższych, dlatego staram się spędzać z rodziną jak najwięcej czasu - mówi Asia Kalitan. - Dla mnie jest to bardzo ważne: mieć pewność, że z Indii, Włoch czy innego miejsca na świecie mam gdzie wrócić. Do mojego domu, do mojej ukochane rodziny.