Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody

Kiedy miała 18 lat i była uczennicą Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku, dostała propozycję podpisania kontraktu modelingowego w Azji.

- Rodzice przekonywali mnie, żeby najpierw pójść na studia i skończyć jej, ale pomimo tego, że są moimi największymi autorytetami, to zbuntowałam się przeciwko nim - mówi Asi Kalitan. - Miałam 18 lat i zaledwie kilka dni do namysłu. Złożyłam swój podpis i poleciałam do Indii. Uwielbiam podejmować ryzyko. Ryzyko to moje drugie imię!