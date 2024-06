Już raz został skazany za kradzież elektronarzędzi. Niczego go to nie nauczyło. Znowu to zrobił Mirosław Dragon

Już dwa dni po włamaniu policjanci z Ozimka zatrzymali podejrzanych. Opolska Policja

Dwóch mężczyzn w wieku 29 i 34 lat jest podejrzewanych o to, że włamało się do domu jednorodzinnego w Chrząstowicach. Skradziono elektronarzędzia o wartości 30.000 złotych. Do tego młodszy z mężczyzn działał w warunkach recydywy, a samochodem jeździł mimo zakazu sądowego.