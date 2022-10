Awaria samochodu. Zapachy, dźwięki i kolory, które zwiastują awarię auta

Awaria samochodu. Zapachy, które zwiastują kłopoty

Nietypowe zapachy w samochodzie mogą zwiastować poważne problemy. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest zapach stęchlizny czy pleśni. Zazwyczaj pojawia się po włączeniu klimatyzacji, co może oznaczać mocno zanieczyszczone kanały wentylacyjne i filtr kabinowy. Wtedy konieczna będzie dezynfekcja.

Jak wskazują mechanicy, zapach wilgoci może oznaczać problemy z gromadzącą się w aucie wodą. W pierwszej kolejności warto zajrzeć do bagażnika i sprawdzić, czy na jego najniższym poziomie (np. we wnęce na koło zapasowe) nie ma wody. Może tam trafiać przykładowo przez zestarzałe uszczelnienia klapy bagażnika. Jeśli zaś wilgotne są wygłuszenia z przodu pod stopami kierowcy i pasażera, woda prawdopodobnie przedostaje się pod deską rozdzielczą, co oznacza nieszczelności wynikające z zapchania kanałów odpływowych w podszybiu czy nawet korozję.

Zapachem, którego zdecydowanie nie należy ignorować, jest dusząca woń palonego plastiku bądź gumy. Tak najczęściej zaczyna się zwarcie, a po krótkim czasie zapalenie się instalacji elektrycznej. Również zapach benzyny jest niepokojącym objawem, którego rozpoznanie powinno natychmiast zakończyć jazdę. Może to oznaczać nieszczelności w układzie paliwowym.