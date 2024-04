Nowe rondo w Chmielowicach, a może obwodnica? Szukamy sposobów na rozwiązanie problemu korków na peryferiach Opola

Kierowcy szukają sposobów na ominięcie korków

- Parę dni temu czekałem 20 minut przed skrzyżowaniem, aby włączyć się do ruchu na ul. Centralnej. Samochody jechały jeden za drugim. Nikt nie chciał nikogo wpuścić, bo było przed godz. 8 i każdy się śpieszył – skarży się jeden z mieszkańców Opola.

Z kolei mieszkańcy Żerkowic w ogóle mają problem, aby włączyć się do ruchu.

Niektórzy kierowcy wybierają objazd przez wąską ulicę Lipcową, zwaną "trasą przez pola". Jednak ograniczona szerokość tej drogi nie pozwala na bezproblemowe minięcie się dwóch pojazdów, co zmusza niektórych do częściowej jazdy po chodniku. Efektem są regularnie uszkadzane tu lusterka.

Zmotoryzowani i na to znaleźli sposób: do wiaduktu dojeżdżają ulicą Torową, biegnącą przy stacji kolejowej w Mechnicach. To jednak droga zakładowa PKP i wjazd na nią mają tylko pojazdy upoważnione i mieszkańcy.