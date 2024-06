Będzie remont pałacu w Kopicach. Są też pieniądze na ratowanie innych zabytków na Opolszczyźnie

Pałac w Kopicach będzie odnowiony

Jak informuje Maciej Mischok, autor portalu kopice.pl, prace zabezpieczeniowe pałacu w Kopicach rozpoczęły się już na początku roku. Dodatkowo samorząd województwa opolskiego przekazał 200 tysięcy złotych na renowację mauzoleum rodziny Schaffgotsch, które znajduje się w pałacowym parku. Jeszcze wcześniej nowy właściciel pałacu wykonał rewitalizację drzewostanu parkowego i prace restauratorskie przy sztucznych ruinach tzw. Mysiej Wieży we parku.

Dotację otrzymał Joachim Wesiollek, przedsiębiorca ze Strzelec Opolskich, który w 2022 roku kupił pałac w Kopiach wraz z 50-hektarowym zabytkowym parkiem. Dotacja ma być przeznaczona na rekonstrukcję i odtworzenie stropów w budynku pałacowym oraz budowę przykrycia dachowego. Nie udało się nam skontaktować z właścicielem zabytku, aby bezpośrednio od niego uzyskać informację o jego zamierzeniach remontowych. Wcześniej kupił on pałac w Żyrowej koło Zdzieszowic, który od lat systematycznie remontuje.

Zabezpieczenie, a tym bardziej odbudowa pałacu w Kopicach, o ile jest to w ogóle w planach nowego właściciela, to koszt wielu dziesiątków milionów złotych. Od 1956 roku, kiedy to pożar zniszczył część dachu, XIX wieczna rezydencja bogatych przemysłowców ulega ciągłej degradacji. W 1990 roku za przysłowiową złotówkę kupił ją od gminy Grodków biznesmen z Krakowa, który nie interesował się stanem zabytku. W 2008 roku Kopice kupiła śląska firma Zarmen, ale też szybko odstąpiła od planów remontowych. Tymczasem wojewódzki konserwator zabytków wydał nakaz przeprowadzenia pewnych prac zabezpieczeniowych, żeby powstrzymać dalszą degradację budowli.

Będą pieniądze na inne opolskie zabytki - lista dotacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku z programu „Ochrona zabytków” dofinansowało także prace remontowe i konserwatorskie w innych zabytkach na Opolszczyźnie.