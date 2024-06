W wakacyjny weekend najlepiej odpoczywać nad wodą. Oto najlepsze baseny odkryte na Opolszczyźnie

Kąpieliska znajdują się także w mniejszych miejscowościach. Od lat dużą popularnością cieszy się basen w Lipnie koło Niemodlina, znany jako jeden z najbardziej oryginalnych obiektów w kraju.

- Basen jest perełką, jeśli chodzi o gabaryty samych niecek – mówi Krzysztof Kubiak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie. – Z tego, co wiemy, jest to jedyny w Polsce basen o takich rozmiarach – w przypadku niecki głównej to 100 m na 40 przy głębokości sięgającej do 3,2 m. Jest też niecka dla dzieci, umożliwiająca im bezpieczniejszą kąpiel. Basen powstał w 1934 r. i przygotowywała się na nim kadra Niemiec na olimpiadę w Berlinie. Byli tutaj pływacy i skoczkowie do wody – jeszcze kilkanaście lat temu stała tutaj wieża. Praktycznie w takim stanie, troszkę unowocześnionym, basen uchował się do dnia dzisiejszego.