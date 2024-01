Bery w Opolu-Sławicach 2024. Barwny orszak z niedźwiedziem na czele odwiedza domy, trzeba go ugościć, żeby się darzyło

W sobotę (27 stycznia) na ulicach Sławic można było spotkać kolorowy orszak. Korowód złożony z muzykantów, przedstawicieli różnych profesji, no i oczywiście leśniczego prowadzącego niedźwiedzia, czyli bera odwiedzał domostwa po to, aby zabrać to co złe w minionym roku, a mieszkańców obdarzyć dobrem.

- Niedźwiedź symbolizuje wszystkie złe rzeczy, które wydarzyły się w zeszłym roku, dlatego zostaje zabity, chodzi o to aby to czego nie chcemy zostało w przeszłości, a w nowy rok można było wejść z czystą kartą – mówi Janusz Warsitz ze Sławic, który wcielił się w rolę leśniczego.