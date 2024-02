Tak się bawi gmina Dąbrowa! Zabawa berowa i Babski Comber. Mieszkańcy zaszaleli na ostatkach

- Odwiedziłam tylko na chwile jedną z wczorajszych imprez i duuumna jestem z Was wszystkich, że obok pracy i obowiązków ważna jest dla naszych mieszkańców integracja – poinformowała Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa.

Dodatkowo wcześniej w Chróścinie oprócz zabaw tanecznych odbyły się Bery, czyli tradycyjne wodzenie niedźwiedzia.

Ten tradycyjny zwyczaj zwany także wodzeniem bera, bakusami, kluczeniem bera i łażeniem z berym znany był już w średniowieczu.

Chodzi o to by z daje miejscowości wypędzić wszystko to co złe, a nowy rok zacząć z nową kartą. Bery mają postać barwnego orszaku z przedstawicielami różnych zawodów. Na czele idzie leśniczy z niedźwiedziem, który symbolizuje wszystko złe co wydarzyło się w minionym roku. Po tym jak niedźwiedź odwiedzi wszystkie domostwa zostaje symbolicznie zabity, a z jego duchem ulatują wszystkie bolączki mieszkańców.