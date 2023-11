Bezczelna manipulacja prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Włodarz miasta atakuje media i wprowadza w błąd opinię publiczną

Swój wpis prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski zamieścił w czwartek (2.11) po południu. Napisał na swoim profilu facebookowym tekst zatytułowany "Zwycięstwo! Media Obajtka (Orlen Press) przyznały się, że kłamią!". Dalej pisze w nim, że "Tomasz Kapica, redaktor naczelny nto przyznał się, że kłamał w artykułach, których był autorem." Szczególnie kuriozalna jest jednak końcówka tekstu w którym wyraża on oburzenie, że "przeciw oczywistym kłamstwom" nie reagował żaden dziennikarz nto, których nazywa "pracownikami opolskiego oddziału gazety Orlenu".

O co w ogóle chodzi i dlaczego mamy do czynienia z bezczelną manipulacją prezydenta miasta Opola? Samo stwierdzenie, że "redaktor naczelny przyznał się, że kłamał w artykułach" jest oczywiście wyssane z palca. Nic takiego nie miało miejsca. Redaktor naczelny nto uznał powództwo prezydenta miasta Opola dotyczące publikacji jego sprostowań do dwóch artykułów (jednego opublikowanego w sieci i drugiego zamieszczonego zarówno w internecie jak i w wydaniu papierowym). Prezydent miasta Opola w świetle przepisów Prawa Prasowego miał prawo domagać się publikacji swoich sprostowań.