Biskup Andrzej Czaja mówi o swojej chorobie i pobycie w szpitalu. "Zmagam się z dolegliwościami" Mirosław Dragon

We wszystkich kościołach w diecezji opolskiej odczytano w niedzielę list pasterski biskupa Andrzeja Czai. Biskup opolski odniósł się w nim do trapiącej go choroby. Wyznał, na co jest chory.