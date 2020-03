Biskup Czaja apeluje o modlitwę w związku z zagrożeniem koronawirusem

- W tej sytuacji potrzeba bardzo modlitwy, wsparcia dla rodzin, które są dotknięte chorobą – mówi. - Jak mówi i zachęca papież Franciszek, chcemy ogarnąć ich modlitwą. My, duchowni chcemy wesprzeć te rodziny bardzo konkretną posługą. Kościół przez wszystkie wieki zwracał się w takich trudnych sytuacjach przede wszystkim do Boga. Stąd mój wielki apel, byśmy w naszych modlitwach codziennych modlili się do Bożej Opatrzności o oddalenie tej epidemii.