Siódma kwalifikacja olimpijska dla Polski w żeglarstwie!

W klasie 49erFX w Last Chance Regattarozgrywanych we francuskim Hyeres do zdobycia były trzy ostatnie kwalifikacje olimpijskie. Rywalizowały o nie żeglarki z 11 krajów. Polskie załogi od początku nadawały ton rywalizacji. Po rozegraniu 15 wyścigów serię kwalifikacyjną na pierwszym miejscu zakończyły Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak, a pozycję trzecią zajęły ich młodsze koleżanki Gabriela Czapska i Hanna Rajchert. Zadanie wykonane, Polska będzie miała na Igrzyskach swoje reprezentantki w klasie 49erFX, ale to nie koniec emocji w Hyeres. Jutro zaplanowano podwójnie punktowany wyścig medalowy, ale Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak mają taką przewagę, że nic nie może odebrać im już zwycięstwa w regatach.

- Zrobiłyśmy to! Na dodatek jeszcze przed wyścigiem medalowym. Wow! To są niesamowite emocje. Jesteśmy przeszczęśliwe, osiągnęłyśmy zakładany cel, ale przede wszystkim, wraz z całym zespołem, wykonałyśmy super pracę na tych regatach. Wielkie brawa również dla naszej drugiej załogi, Gabrysia i Hania żeglują tutaj również znakomicie i cały czas nas naciskają, co jest bardzo motywujące. Dzisiejszy dzień paradoksalnie nie zaczął się dobrze, bo miałyśmy małą kolizję w pierwszym wyścigu i dopłynęłyśmy do mety na dalekim miejscu, ale w kolejnych dwóch wszystko wróciło na właściwe tory. Jutro wyścig medalowy, przystąpimy do niego na luzie i już nie możemy się doczekać treningów na akwenie olimpijskim w Marsylii

- Przez całe regaty pływałam bardzo stabilnie, bez większych błędów. Wykonałam bardzo ciężką pracę przed tymi regatami, bo miałam świadomość tego, że kolejnej szansy na awans na najbliższe Igrzyska już nie będzie. Bardzo się cieszę, że wytrzymałam presję. Teraz czas na to, aby nabrać trochę dystansu i trochę odpocząć, bo już niedługo wracamy do Hyeres na mistrzostwa świata. Chcę się do nich jak najlepiej przygotować, bo dobry wynik zwiększy moje szanse na imienną nominację olimpijską

– mówi Julia Damasiewicz.

Polscy żeglarze podczas Last Chance Regatta wykonali zatem zakładany plan. Wywalczyli trzy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 (49erFX, FormulaKite kobiet, FormulaKite mężczyzn). Ale to nie koniec emocji. Dzisiaj świetne trzy wyścigi w klasie ILCA 7 zanotował Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk), który z czwartego miejsca awansował do jutrzejszego podwójnie punktowanego wyścigu medalowego! W tej klasie awans na Igrzyska wywalczą trzy kraje, a do premiowanego awansem miejsca Polak traci 9 punktów. Jutro wszystko jest możliwe! Przepustek do Paryża, a w zasadzie do Marsylii, bo tam odbędzie się żeglarska część Igrzysk, niestety nie udało się wywalczyć naszym żeglarzom w klasie 470.

Aktualnie Polska ma zapewniony start na Igrzyskach Olimpijskich w siedmiu z dziesięciu olimpijskich konkurencji w żeglarstwie (FormulaKite kobiet, FormulaKite mężczyzn, 49er, 49erFX, iQFoil kobiet, iQFoil mężczyzn, ILCA 6).