Bóbr z opolskiej Młynówki! Naszej czytelniczce udało się sfotografować zwierzę

– Bóbr jest pod ochroną, natomiast jego populacja po II wojnie światowej rozrosła się do tego stopnia, że niektóre opolskie gminy otrzymały zgodę na odstrzał, ponieważ zwierzęta budując tamy doprowadzały do zalewania pół, a przez to niszczenia upraw. Tak było m.in. w gminie Ozimek – mówi Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. – Bobry są mistrzami w zatrzymywaniu wody w ekosystemie, dlatego w lesie często są one naszym sprzymierzeńcem. Kiedy pojawiają się w środku miasta trzeba pilnować, by nie narozrabiały i czasami po nich posprzątać. Na pewno warto na bieżąco monitorować drzewa wzdłuż kanału, aby takie nadgryzione drzewo nie przewróciło się na spacerowiczów.