Bogdan Wyczałkowski pokieruje mieszkaniową spółką gmin

Rządowy fundusz przyznaje też drugie dofinansowanie – 10 procent szacowanych kosztów budowy. Nysa już dostała dofinansowanie wysokości 15 mln złotych do budowy osiedla na terenie dawnego poligonu przy ul. Orląt Lwowskich. Ma tu stanąć 300 domów w zabudowie szeregowej. Koszt prac oszacowano wstępnie na 150 mln złotych, ale gmina musi wcześniej doprowadzić do osiedla sieć drogową. Z powodu wzrostu cen w budownictwie ma jednak problemy z rozstrzygnięciem przetargu na budowę dróg, bo najtańszy oferent domaga się 30 milionów, o 5 mln więcej niż się spodziewano.

Spółka o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie została powołana do życia w listopadzie ubiegłego roku przez 10 gmin z Opolszczyzny (między innymi Nysę, Opole, Brzeg, Głuchołazy) oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Jej zadaniem jest budowanie osiedli mieszkań z rządowym dofinansowanie. Mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności i umiarkowanym czynszem są przeznaczone dla polskiej warstwy średniej czyli dla ludzi, których nie stać na komercyjny kredyt w banku i zakup mieszkania na wolnym rynku, ale z powodu zbyt wysokich dochodów nie mogą się starać o lokal komunalny.

W ostatnią środę Rada Miejska Głuchołaz wystąpiła o przekazanie dotacji wysokości 2 mln złotych. To 10 procent szacowanego kosztu budowy małego osiedla mieszkaniowego w Głuchołazach przy ul. Targowej. Prace projektowe trwają, może tu powstać ok. 50 mieszkań. Teren ma gotowy dojazd i jest technicznie uzbrojony.

Ile za metr?

W swoich opracowaniach i wnioskach SIM Opolskie przyjmuje koszt budowy 1 metra kwadratowego na 8 tysięcy złotych. Ostatecznie będzie to znane po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą. Dojdzie do tego najszybciej w 2023 roku. To jednak wskazuje, że inwestorzy spodziewają się dalszego dużego wzrostu cen w budownictwie. Wskaźnik przeliczeniowy kosztu budowy 1 metra powierzchni mieszkalnej, przyjęty przez wojewodę opolskiego na ten rok, wynosi 5961 złotych w Opolu i 4813 w pozostałej części województwa. Deweloperzy w swoich kalkulacjach kosztów już kilka miesięcy temu przekroczyli 6 tysięcy za metr kwadratowy mieszkania na urządzonym osiedlu.