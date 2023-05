Branża mleczarska przeżywa potężny kryzys. Rolnikom nie opłaca się produkować mleka. Przetrwają najsilniejsi

Organizacje rolnicze domagają się interwencji państwa na rynku skupu mleka i finansowych rekompensat za straty, ale Martin Ziaja uważa, że to rozwiązanie tylko doraźne, które nie uleczy systemu.

- W rozwijającym się społeczeństwie i gospodarce, pomimo narzekań, że to właśnie żywność jest głównym motorem napędzającym inflację – szkoda, że my, rolnicy, czujemy tylko spaliny z tego motoru - prawda jest taka, że żywność z perspektywy dziesięcioleci, stanowi coraz mniejszy udział w wydatkach z naszego domowego budżetu. Przykładowo w latach pięćdziesiątych statystyczny Polak wydawał na żywność około 70 procent swojego budżetu, dzisiaj jest to już tylko 25 procent, a przykładowo w krajach zachodniej Europu, zaledwie 17 procent – tłumaczy. - Z tego też powodu jest zupełnie zrozumiałe, że jeżeli nasz produkt stanowi coraz to mniejszą część w wydatkach konsumenta, to nas, produkujących tę żywność, będzie też coraz mniej, co wcale nie oznacza, że żywności będzie coraz mniej. Wręcz przeciwnie, tylko że jeden rolnik, by mieć te same dochody jak w innych działach gospodarki narodowej, będzie musiał o wiele więcej produkować.