Budowa estakady, ronda i drugiej jezdni na obwodnicy Opola. Są wykonawcy ważnych inwestycji. Kiedy ruszą prace?

Nowe rondo a nad nim estakada

Droga krajowa nr 46 od Nysy do Pakosławic przebudowywana jest na trasę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Powstają też chodniki, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe do przyległych…

Rozbudowa DK46 we Wrzoskach

Do dwóch pasów w obu kierunkach rozbudowana zostanie też droga krajowa nr 46 na odcinku od granic Opola do ronda im. Rodłaków (skrzyżowanie DK46 z DK94 we Wrzoskach). Te prace wykona zaś firma Best Opebel.