Celność, szybkość i wiedza. Najlepsi uczniowie klas mundurowych rywalizują między sobą

- W obecnych czasach, gdy jesteśmy krajem frontowym, bezpieczeństwo wewnętrzne jest priorytetem. Nasza uczelnia, promując kierunki takie jak sport i bezpieczeństwo, przyczynia się do przygotowania kandydatów do pracy w służbach mundurowych – mówi rektor Lorenc.

Konkurencje obejmowały sprawdzian z wiedzy teoretycznej o służbach mundurowych, tor przeszkód wymagający zarówno sprawności fizycznej jak i zespołowej pracy, jak również konkurencję strzelecką, która odbyła się na strzelnicy w Grudzicach.

- Ta rywalizacja motywuje uczniów do dalszego rozwoju i pomaga zdobywać dobre miejsca pracy w policji czy innych służbach. To także okazja, aby pokazać, co najlepsze mają do zaoferowania szkoły w naszym województwie - wskazuje Henryk Lakwa, starosta opolski