Centrum Edukacji Kulturalnej TJK zaprasza dzieci na warsztaty inspirowane cytatami z książek

- Będziemy tworzyć, czytać, malować, dobudowywać, projektować, ruszać się i świetnie się bawić. Punktem wyjścia dla naszych działań będą cytaty z książek dla dzieci. Uczestnicy warsztatów zanurzą się w świecie fantazji, kolorów i marzeń. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i ćwiczenie formułowania własnych opinii. Warsztaty będą również platformą dobrej zabawy i budowania świata przedstawionego na podstawie doświadczeń dzieci - zachęcają instruktorki z Centrum Edukacji Kulturalnej TJK.

Tematy warsztatów to:

4 lipca: „A gdy tak stali między niebem a morzem, odwróceni do góry nogami, właśnie wtedy wpadł im do głowy doskonały pomysł”.

5 lipca: „A przecież gdyby szafa nie była taka sama, to mogłaby na przykład zostać tygrysem, a Zuzia boi się tygrysów najbardziej na świecie”.

6 lipca: „Poza tym w życiu muszą być jakieś zasady. Bez nich do świata wdziera się chaos”.

7 lipca: „Pójdę do miejsca, którego nie znam. Tam, gdzie można mieć takie ubranie, jakie się chce. I gdzie cały dzień jest wesołe miasteczko. Albo cyrk”.

8 lipca: „Szara skarpetka wstrzymała oddech z zachwytu. Czegoś tak cudownego nigdy w życiu nie widziała!”.

Kontakt i zapisy: [email protected], tel. 608 601 297. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.