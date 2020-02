Centrum przesiadkowe Opole Główne. Miasto zmienia front, wydeptane przejście obok dworca PKS ma być utwardzone [ZDJĘCIA]

Piesi tymczasem wydeptali sobie przejście przez teren zielony. Skarżyli się, że służby miejskie nie pomyślały o tym, że ludzie będą sobie skracać drogę wzdłuż płotu, przez co chodzą po błocie. MZD odpierał, że nie zamierza utwardzać przejścia, zapowiadano dodatkowe wygrodzenie skweru. Miało to nastąpić na początku tego tygodnia.

Pani rzecznik deklaruje, że w najbliższym czasie na zlecenie MZD powstanie tam chodnik. – Nie wystarczy tam ułożyć palet czy rzucić deski, bowiem to mogłoby być niebezpieczne dla pieszych. To musi być solidnie zrealizowane zadanie – argumentuje.

Szacunkowy koszt ułożenia chodnika w miejscu wydeptanego terenu to 20 tys. zł. – Rozwiązanie to będzie służyć mieszkańcom i pasażerom do jesieni tego roku, do czasu, aż na teren ten nie wejdzie firma Warbud, wykonawca prac na dworcu – zapowiada Katarzyna Oborska-Marciniak.

Budowa centrum przesiadkowego Opole Główne kosztuje około 64 mln zł. Wykonawcą jest firma Warbud. Termin realizacji to jesień 2022 r.