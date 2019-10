Centrum przesiadkowe Opole Główne. Umowa podpisana, wkrótce startują prace [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Dotychczasowe połączenie ulic 1 Maja i Armii Krajowej będzie zlikwidowane. Ul. Armii Krajowej będzie się łączyć z ul. 1 Maja na wysokości skrzyżowania z ul. Kołłątaja. To oznacza wyburzenie pasażu pawilonów handlowych. Docelowo zmieniona będzie też organizacja ruchu na ulicach Kołłątaja i Reymonta. Obecnie są to drogi jednokierunkowe, zaś do czasu ukończenia inwestycji staną się drogami dwukierunkowymi.

Powstanie centrum przesiadkowego Opole Główne oznaczać będzie również radykalną zmianę w układzie linii autobusowych w Opolu. Praktycznie wszystkie linie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego mają się bowiem zatrzymywać w rejonie centrum.