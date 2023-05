Centrum Usług Publicznych w Opolu już przyjmuje petentów. Od teraz wszystkie urzędowo sprawy załatwimy w tym miejscu [ZDJĘCIA]

Budowa Centrum Usług Publicznych w Opolu ruszyła w wakacje 2020 roku. To dwa nowoczesne biurowce realizowane wspólnie przez miasto oraz Izbę Administracji Skarbowej. Koszt tej inwestycji to 170 milionów złotych. Wkład Opola wynosi około 95 mln zł, ponieważ miasto zajmuje większy budynek.

- Do CUP-u przeniesiono zostaną wydziały urzędu miasta obecnie rozsiane po całym mieście. Znacznie poprawi to warunki obsługi petentów, którzy nie będą musieli się już martwić o jeżdżenie z jednego wydziału do drugiego czy znalezienie wolnego miejsca parkingowego – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Na chwilę obecną w nowym CUP-ie znajduje się już Wydział Lokalowy oraz Polityki Społecznej. Do 18 maja znajdować się tu będzie także Urząd Stanu Cywilnego. Do połowy czerwca do Centrum Usług Publicznych w Opolu przeprowadzą się już wszystkie wydziały i miejskie spółki, które w „nowym ratuszu” będą przyjmować mieszkańców. A będą to: