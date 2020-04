Ceremonia Wielkiego Piątku w katedrze opolskiej

W czasie liturgii słowa odśpiewano, z podziałem na role, opis Męki Pańskiej z Ewangelii wg św. Jana.

- Ewangeliści opisują – mówił w kazaniu bp Pierskała - kto stał pod krzyżem i obok krzyża: żołnierze, którzy dokonali egzekucji i pilnowali Jezusa i dwóch złoczyńców ukrzyżowanych razem z nim. Lud stał i patrzył. Członkowie Wysokiej Rady mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Setnik oddał chwałę Bogu. Znajomi stali z daleka. Obok krzyża stała Matka Jego, uczeń Jan i kobiety. Tyle postaw, tyle zachowań. Jeden złoczyńca urąga, zmarnował czas spotkania z Jezusem. Drugi żałuje. Nawraca się, wyznaje wiarę.

- W czasie czytania pasji przywołano, że Jezus jest królem. W koronie cierniowej. Na krzyżu jest napis: Jezus Nazareńczyk Król Żydowski. Jezus dokonuje zbawienia jako Król. I służy nam do końca. Bo do końca nas umiłował. Oprócz złoczyńców najbliżej Jezusa była Matka i umiłowany uczeń Jan. Musieli podejść bliżej, by nawiązać rozmowę z Jezusem: Niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka Twoja - usłyszeli. W godzinie śmierci Jezus myśli o Matce i umiłowanym uczniu. Tworzy pod krzyżem nową wspólnotę wiary, którą złączy krzyż. Tworzy Kościół.