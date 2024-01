Trzydniowe rekolekcje „Z różą w dłoni”. Zaproszenie do sanktuarium św. Rity w Głębinowie

W Głębinowie, nad samym Jeziorem Nyskim, odbędą się doroczne rekolekcje pod duchowym patronatem św. Rity. Trzydniowe wydarzenie zaplanowano w dniach 19-21 stycznia 2024 r.

Tegoroczne hasło rekolekcji „Z różą w dłoni” brzmi „Spotkanie, które zmienia”. Nauki wygłosi rekolekcjonista o. Sławomir Badyna, mnich benedyktyński z klasztoru w Biskupowie.

- Tegoroczny temat nawiązuje do ewangelicznej sceny spotkania Zacheusza z Jezusem. Wydarzenie to zmieniło całe życie Zacheusza i jakby na nowo ułożyło mu wartości, otworzyło go na Bożą bliskość i zrozumienie, którego doznał od Jezusa. Jezus nie tylko dostrzegł go wśród tłumu, ale poszedł do niego do domu. Chcemy, aby czas tych rekolekcji był czasem we wspólnocie wiary, czyli Kościele. By był dla uczestników czasem zmieniającym ich spojrzenie, szczególnie na takie trudne sytuacje i doświadczenia, żeby potrafili dostrzec Bożą opatrzność, że Bóg chce być z nimi w tym, co najbliższe, czego symbolem i wyrazem był dom w przypadku Zacheusza - wyjaśnia ks. Przemysław Seń, kustosz Sanktuarium św. Rity w Głębinowie.