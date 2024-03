Chcesz poczuć świąteczny nastrój? Centrum handlowe zaprasza do siebie

Już 23 marca, od godziny 11:00 do 19:00, klienci dokonujący zakupów za minimum 150 zł lub 300 zł w sklepie Carrefour będą mogli cieszyć się specjalnym wielkanocnym upominkiem – koszykiem pełnym przepiórczych jajeczek. Dodatkową atrakcją jest możliwość zdobycia barwnika do jajek, który będzie dostępny dla użytkowników aplikacji Turawa Park.

Nowi użytkownicy mogą liczyć na 100 punktów startowych, które można wymienić na karty podarunkowe o wartości 30 zł lub inne atrakcyjne nagrody. Dla stałych członków Klubu Turawa przygotowano dodatkowe 20 punktów – wystarczy zeskanować kod QR przy strefie wydarzenia.

Jednak to nie koniec atrakcji. W dniach od 23 do 30 marca, pasaż galerii zamieni się w wielkanocną galerię sztuki. Dzięki zaangażowaniu dwudziestu czterech lokalnych przedszkoli, odwiedzający będą mieli okazję podziwiać wystawę zajączków wielkanocnych, udekorowanych przez najmłodszych. Turawa Park zachęca do udziału w konkursie, w którym głosować można na najładniejszą pracę.