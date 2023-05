Coraz bliżej budowy trasy średnicowej w Opolu. Wciąż nie wiadomo, skąd miasto weźmie na nią pieniądze

Mieszkańcy Pasieki nie chcą nowej drogi przez dzielnicę

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski traktuje budowę trasy średnicowej jako zadanie priorytetowe dla urzędu miasta. Nie bez przyczyny, bowiem jest to inwestycja o strategicznym dla miasta znaczeniu. Skorzystają na niej nie tylko kierowcy, którzy łatwiej dostaną się z i do centrum, ale też piesi i rowerzyści, którzy również będą mogli korzystać z nowej przeprawy nad Odrą i Kanałem Ulgi.

To jednak nie przekonuje części mieszkańców Pasieki, którzy obawia się, że nowa trasa przysporzy im więcej zmartwień i kłopotów niż korzyści. Głównym argumentem, na jaki się powołują, jest opinia, że nowa droga nie usprawni ruchu w mieście, za to przyczyni się do degradacji zabytkowej części miasta. Z tego powodu decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącą opolskiej średnicówki została zaskarżona do sądu.