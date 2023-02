Czeskie góry zimą: rekordy i ciekawostki. Niektóre atrakcje są blisko Opolszczyzny, np. Morawski Lodowiec. Odwiedź je w ferie

Najwyższe czeskie góry

To oczywiście Karkonosze, ze Szpindlerowym Młynem, Pecem pod Śnieżką, Harrachovem czy Rokytnicami nad Jizerou.

Drugim najwyższym pasmem górskim w Czechach jest Wysoki Jesionik, ze szczytem Pradziad (1491 m n.p.m.). Kolejne co do wysokości pasma górskie to Śnieżnik Kłodzki i Szumawa.