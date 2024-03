Czeskie przygraniczne miasteczko ma problem. Karetki pogotowia dojeżdżają tam za późno

To na polsko – czeskim pograniczy częsta sytuacja. Z wielu przygranicznych czeskich miejscowości bliżej jest do większego miasta w Polsce, niż w Republice Czeskiej. Przykładem jest miasteczko Zlate Hory. Do powiatowego Jesenika jest stąd 22 – 24 kilometry po górach, przejazd trwa 27 – 28 minut. Tymczasem do Głuchołaz, gdzie jest szpital i stacjonująca karetka, jedzie się prostą drogą 9 minut (8 kilometrów).

W sprawie wzajemnej pomocy na terenie pogranicza doskonale dogadują się strażacy, którzy mają międzynarodową umowę. Dzięki niej kilka razy w roku polskie zastępy z Paczkowa czy Głuchołaz jadą do Czech z pomocą. Kilka lat temu prowadzono rozmowy o pomocy ratownictwa medycznego w stanach nagłego zagrożenia zdrowia, ale współpracy nigdy nie udało się nawiązać.

Tymczasem okazuje się ona coraz bardziej potrzebna. Z powodu rosnącego ruchu na drogach średni czas dojazdu karetki z Jesenika do Zlatych Hor wzrósł do 22 minuty, przy dopuszczalnym limicie 20 minut. W miasteczku mieszka 5 tysięcy ludzi, działa firma zatrudniająca 600 osób i dom seniora. Przyjeżdża tu też wielu turystów, także z Polski. Rocznie karetka wyjeżdża w ten rejon ok. 250 razy, w tym do ok. 5 resuscytacji. Lokalne władze domagają się, aby władze województwa (kraju) utworzyły na ich terenie dodatkową stację pogotowia z karetką i personelem. Samorząd jest gotowy dofinansować zakup karetki, oferuje też miejsce w ośrodku zdrowia.