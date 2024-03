Dekalog dla powiatu nyskiego. Zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo. "Będziemy go przestrzegać"

Piotr Tarapata, kandydat na radnego powiatu nyskiego z KWW Pozytywni wskazuje, że dekalog są to "kamienie milowe" dla mieszkańców.

- Są to elementy naszego programu, które zobowiązujemy się zrealizować w przyszłej radzie. Naszą siłą jes to to, że zawsze możemy się porozumieć. Znajdujemy tą dużą, bardzo dużą płaszczyznę do przyszłej współpracy i tak prawdę mówiąc niewiele nas różni w naszym pojmowaniu bezpiecznego powiatu, dobrego powiatu, przyjaznego powiatu dla mieszkańców Nysy.