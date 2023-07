Deszcz pieniędzy pomoże walczyć z powodzią i skażeniem Odry. Jakie będą inwestycje na Opolszczyźnie?

Cztery nowe jeziora

Wśród „inwestycji dla Odry” są także zadania z terenu Opolszczyzny.

Najbardziej zaawansowana w przygotowaniach jest budowa zbiornika Kotlarnia na terenie gminy Bierawa w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim. Zbiornik ma mieć 900 hektarów powierzchni. Powstanie na wyrobisku pokopalnianym i będzie w stanie zatrzymać 40 milionów metrów sześciennych wody z rzeki Bierawki. To złagodzi falę powodziową na Odrze, a z drugiej strony w okresie suszy zasili rzeki, bowiem będzie to zbiornik tzw. mokry czyli rezerwuar wody. Ma też pełnić funkcje turystyczne i rekreacyjne. Koszt budowy to ok. 180 milionów złotych.