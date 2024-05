W biegu Wings for Life World Run w Opolu nie było mety. Był za to wirtualny samochód goniący uczestników Łukasz Biernacki

Kilkudziesięciu Opolan wzięło udział w zorganizowanym na wyspie Bolko biegu Wings for Life World Run. Była to część światowej akcji, w której miłośnicy biegania wspierają leczenie osób z urazami rdzenia kręgowego. Co ciekawe, jej uczestnicy zamiast biec do mety, uciekają przed goniącym ich samochodem.