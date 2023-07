Detektoryści chcą legalnie szukać zabytków z wykrywaczami metali. Ta zmiana prawa budzi duży sprzeciw naukowców

100 tysięcy detektorystów

Rocznie w Polsce do państwowych służb konserwatorskich trafia około tysiąca takich wniosków, z których część jest odrzucana. Na Opolszczyźnie do legalnych poszukiwań dopuszcza się amatorów min. na terenie Miejsca Pamięci w Łambinowicach, ale też czasem przy poszukiwaniu pozostałości po II wojnie śwaitowej. Szacunki mówią, że nielegalnych akcji poszukiwawczych jest nawet 100 tysięcy rocznie i to pomimo sankcji karnych.

Obowiązujące obecnie zapisy ustawy o ochronie zabytków wszystkie te działania traktują w jednakowo surowy sposób. Aby legalnie prowadzić poszukiwania trzeba wystąpić o zgodę do wojewódzkiego konserwatora zabytków, opisać dokładnie swoje zamierzenia, a konserwator i tak często nakłada obowiązek udziału profesjonalnego archeologa w poszukiwaniach. Bez takiej zgody poszukiwania są przestępstwem, za które grozi do 2 lat więzienia.

Klik i zaczynam poszukiwania

W czerwcu do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, która proponuje liberalizację zapisów o amatorskim poszukiwaniu zabytków. Grupa posłów chce, aby zgłaszanie amatorskich poszukiwań odbywało się za pośrednictwem internetowej aplikacji – cyfrowego rejestru. Prace można zacząć zaraz potem. Detektorysta uruchamia aplikację i od razu wie, czy w tym miejscu może poszukiwać. Kategoryczny zakaz będzie bowiem dalej dotyczył miejsc objętych ochroną konserwatorską, zabytków, stanowisk archeologicznych, cmentarzy, miejsc pamięci (jest ich w Polsce ok. 600 tysięcy). Jeśli poszukiwacz coś znajdzie, to zrobi zdjęcie i od razy wyśle w aplikacji do wojewódzkiego konserwatora, który będzie miał 5 dni na ocenę wartości znaleziska i ewentualne przejęcie poszukiwań. Za znalezisko będzie się też należała nagroda finansowa, choć równie dobre może to być honorowy dyplom czy bezpłatny wstęp do muzeów.