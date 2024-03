Na ratunek cementowni Silesia w Opolu. Jest szansa na powstrzymanie rozbiórki obiektu

- Tak akurat wygląda procedura związana z prawem budowlanym, że organ administracji budowlanej ma 65 dni na wydanie decyzji o rozbiórce, jeżeli dokumentacja jest kompletna – mówiła Iwona Solisz. Jeżeli nic się do końca marca nie zadzieje , to urząd miasta będzie musiał wydać decyzję pozytywną. Mamy nadzieję, że zmobilizujemy organy ochrony konserwatorskiej do podjęcia pilnych działań w tej sprawie.

Monika Ożóg zapewnia, że wszczęcie wpisu DomuExpo do rejestru się rozpoczęło.

- Przedwczoraj (13.03) podpisywałam pismo do pana prezydenta Opola, informujące o tym, że ta procedura ruszyła i że tym samym od tego momentu nic nie można robić przy zabytku. Takie pismo wyszło też do właścicieli obecnego DomuExpo – tłumaczy wojewódzka konserwator zabytków. – Fakt, że tyle to trwa, to nie moja opieszałość, ale takie są procedury. Żebyśmy mogli wystosować pismo do właścicieli obiektu z informacją, iż wpisujemy go do rejestru, musimy mieć ich dane. Żeby dane pozyskać, trzeba wystąpić do wydziału geodezji, co też zrobiliśmy. Dopiero mając dane, mogliśmy procedować dalej.