Drastyczne zdjęcia pod opolską "porodówką". Kontrowersyjna akcja Fundacji Pro - Prawo do Życia

- Uważamy, że aborcja to zabijanie niewinnych ludzi. Nie możemy wybierać, kto ma żyć, a kto nie. Zarówno matka, jak i dziecko - nawet to zagrożone, bądź niepełnosprawne - mają prawo do życia! Usuwanie ciąży to mentalność rodem z hitlerowskich Niemiec - grzmi Bartosz Kowara, opolski koordynator Fundacji Pro - Prawo do Życia, która zorganizowała akcję.

Dostawczak z banerami został zaparkowany pod Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ubiegłym tygodniu. - Ta forma „promocji” naszych postulatów ma swoje korzenie w Warszawie, gdzie w 2017 roku po raz pierwszy wykorzystaliśmy pojazd do walki z aborcją. I to skutecznej walki, bo w końcu w szpitalu Orłowskiego zaprzestano przeprowadzania aborcji. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w Opolu, gdzie przez 4 lata zabito 85 dzieci - słyszymy.