Na Święto Wojciechowe przyszły tłumy. Była masa atrakcji dla całych rodzin. Opolanie przenieśli się w czasy średniowiecza

Sobotnie (4.05) obchody ku czci św. Wojciecha rozpoczęła inscenizacja teatralno-taneczna, ukazująca życie i cuda dokonane przez patrona miasta. Publiczność, zgromadzona na schodach przed Muzeum Śląska Opolskiego, wypełniła miejsca do ostatniego. Widowiskowy występ, w wykonaniu Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem „Mantikora”, wzbudził duże emocje, zwłaszcza wśród dzieci. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Korzenie z Brzegu. Przez miasto przeszła też kolorowa parada, zakończona przy Zamku Górnym, gdzie do godz. 19 potrwa jarmark. W programie są również pokazy kuglarskie, tańce, walki rycerskie i zabawy średniowieczne.

- Pokażę dzisiaj opolanom, jak w warunkach polowych ugotować zupę botwinkową – mówi Imiesława ze Stowarzyszenia Drengowie Znad Górnej Odry. – Jest to zupa sezonowa, którą jedzono w czasach średniowiecznych. Zamiast tradycyjnych ziemniaków dodałam do niej marchewki, zupa jest też okraszona boczkiem, więc pożywna. Nie mamy niestety przepisów ze średniowiecza, więc jest to improwizacja oparta na tym, co wiemy o tamtej epoce.