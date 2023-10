Droga rowerowa w każdej gminie. Marcin Oszańca z PSL chce wybudować 20 tys. km ścieżek na Opolszczyźnie. Skąd weźmie na to pieniądze?

- W wielu miejscowościach, takich jak Grobniki, brakuje nawet chodnika na całej długości drogi krajowej, a stan dróg pozostawia wiele do życzenia – zauważa kandydat PSL na posła.

Plan Oszańcy zakłada budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych przy każdej drodze gminnej, powiatowej, krajowej i wojewódzkiej. To umożliwi ekologiczny transport, w tym korzystanie z rowerów, hulajnóg czy chodzenie pieszo.

- Obecne warunki klimatyczne nie są przeszkodą dla inwestycji w drogi rowerowe, ponieważ sezon rowerowy w tym roku trwa od marca aż do października. Oczekuje się, że dzięki bezpiecznym trasom pieszo-rowerowym, więcej osób zdecyduje się na korzystanie z ekologicznych środków transportu, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji CO2 – dodaje Oszańca.