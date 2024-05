Dwa spotkania dzielą Odrę Opole od spełnienia marzeń w postaci awansu do PKO Ekstraklasy

Awans do baraży opolanie zapewnili sobie rzutem na taśmę w ostatniej, 34. kolejce. Pokonali w niej 2:0 na własnym stadionie Znicza Pruszków, ale obok tego musieli liczyć także na potknięcia Wisły Płock i Wisły Kraków. Obie te drużyny przegrały swoje domowe spotkania (odpowiednio 1:2 z Resovią i 0:3 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza), dzięki czemu Odra wskoczyła na 6. miejsce w tabeli.

Odra wygrała ze Zniczem i zagra w barażach o awans do PKO Ekstraklasy!

Ta pozycja oznacza jednak, że oba potencjalne spotkania barażowe rozegra na terenie przeciwnika. W półfinale (30 maja, godz. 20.30), zespół z Opola czeka wyjazdowa batalia z Arką Gdynia. Głównym znakiem zapytania towarzyszącym tej rywalizacji będzie kondycja mentalna gdyńskiej drużyny. A to dlatego, że w niedzielę straciła ona dające bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy 2. miejsce na rzecz GKS-u Katowice, z którym przegrała u siebie 0:1 w bezpośrednim pojedynku. Bardziej niepokojący dla wszystkich związanych z Arką jest jednak fakt, że jeszcze kilka tygodni temu nad 3. zespołem w stawce miała ona bardzo pokaźną zaliczkę i wydawało się, że tylko kataklizm jest w stanie odebrać jej bezpośrednią przepustkę do elity ...