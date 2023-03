Działalność naukowa Uniwersytetu Opolskiego jest na najwyższym poziomie. "Taki wynik to bardzo duży sukces"

Po raz pierwszy od wprowadzenia w 2018 roku nowej ustawy o szkolnictwie wyższym Komisja Ewaluacji Nauki ostatecznie oceniła działalność naukową Uniwersytetu Opolskiego.

Komisja sprawdza poziom badań naukowych wszystkich polskich uczelni poprzez analizowanie publikacji naukowych, nadawanych patentów. Osobno ocenia się projekty badawcze, które uzyskały zewnętrzne finansowanie lub dały możliwość komercjalizacji swoich wyników. Trzecim kryterium oceny jest wpływ działalności naukowej uczelni na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Komisja Ewaluacyjna przyznaje pięć stopni oceny (od C do najwyższej A +). 17 ocenianych dziedzin naukowych, prezentowanych na Uniwersytecie Opolskim, uzyskało wysokie oceny B+ oraz powyżej. Jedna dziedzina – nauki teologiczne, otrzymała najwyższą ocenę A+, co oznacza najwyższy, światowy poziom badań. Sześć dziedzin (językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki chemiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu oraz psychologia) otrzymały ocenę A. Dziesięć dziedzin (ekonomia i finanse, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, informatyka, historia, nauki biologiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, nauki prawne, pedagogika oraz sztuki plastyczne oraz konserwacja dzieł sztuki) otrzymały ocenę B+.