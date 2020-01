Dzieciobójstwo w Ciecierzynie. Braciszek noworodków dowiedział się o zbrodni

Z opinii sądowo-psychologicznej wynika, że dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w rodzinie mieszkającej w niewielkim Ciecierzynie pod Byczyną, wpłynęły na stan emocjonalny kilkuletniego syna pary.

Gdy jego rodzice zostali zatrzymani, on trafił do placówki opiekuńczej. To tam dowiedział się, że mama i tata zostali aresztowani, bo "zrobili coś złego".

Teraz chłopiec jest pod opiekę babci, ale napięta sytuacja i docierające do niego informacje odcisnęły się na psychice 8-latka. Psycholog stwierdził, że negatywne emocje, wynikające ze śmierci rodzeństwa, przejawiają się m.in. w sennych koszmarach.

- Chłopiec nie chce rozmawiać o mamie. Wie gdzie jest, ale nie chce o tym mówić - odnotowała psycholog.

Zanim dziecko spotkało się z psychologiem, usłyszało od babci, że od tego, co powie, będzie zależało, jak szybko mama wyjdzie z więzienia. To, zdaniem specjalisty, również było bardzo obciążające dla jego psychiki.