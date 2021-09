Dzień Katechety w diecezji opolskiej odbył się w opolskim kościele seminaryjnym

Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Czaja. Kazanie wygłosił bp Rudolf Pierskała.

- Słowa św. Pawła skierowane do Tymoteusza mogłyby być wskazaniem dla katechetów: Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości! Czy jesteśmy wzorem dla swoich uczniów? To jest jeden z warunków zdobywania autorytetu i szacunku. Pokładamy nadzieję w różnych metodach, pomocach, projektach, prezentacjach. Czy one budzą wiarę? A może tylko przeżycie. Katecheta ma być świadkiem wiary. Bycie wzorem dla swoich uczniów to jest wielka szansa.

Po mszy św. katecheci spotkali się w auli Wydziału Teologicznego.

- Rozpoczęłam 40. rok pracy w katechezie – mówi pani Anna Meryk ze szkoły w Borkach Wielkich. - Jak szliśmy z religią do szkoły, to była wielka euforia. Zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie dzieci na katechezę musiały chodzić czasem bardzo daleko. U nas nadal wszystkie dzieci na katechezę chodzą. Natomiast wsparcie rodziców w przekazie wiary jest słabsze niż kiedyś. Część rodziców stara się dzieci wyręczać we wszystkim, więc i modlitwy nie uczą, bo to ich zdaniem trudne. Ale z dzieci jestem zadowolona i dumna.