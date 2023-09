Dzień otwarty w opolskim MZK. Opolanie mogli zobaczyć, jak wygląda autobus od spodu i co widać z perspektywy kierowcy

Najnowsze autobusy elektryczne, stary i wysłużony Ikarus, wizyta w dyspozytorni, spotkania z kierowcami i dyspozytorami – tak w skrócie można podsumować Dzień Otwarty Zajezdni MZK Opole. W sobotę (23.09) siedzibę spółki odwiedzili opolanie zainteresowani motoryzacją i wszystkim co się wiąże z pojęciem komunikacji.

- Po raz trzeci Miejski Zakład Komunikacji otworzył swoje bramy, a wszystko po to, by pokazać mieszkańcom Opola, ale także wszystkim miłośnikom komunikacji miejskiej, to jak dzień naszej pracy wygląda od kuchni. Odwiedzający mogli dziś zobaczyć, jak wygląda mycie autobusu, czym zajmuje się dyspozytor i jak łączy się z kierowcą ze swojej bazy – mówi Ewelina Laxy, rzecznik prasowy opolskiego MZK.